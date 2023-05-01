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Держрегулювання ринку азартних ігор та лотерей: у Раді зареєстрували законопроект

Київ • УНН

 • 490678 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» ( № 9256), повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що проект закону має на меті вирішення проблемних питань забезпечення функціонування центрального органу виконавчої влади відповідального за формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні», що дозволить забезпечити належне державне регулювання у сфері регулювання ринку азартних ігор та лотерей та оптимізувати бюджетні витрати на забезпечення державного регулювання у зазначеній сфері.

Доповнення

Відповідний законопроект Кабмін схвалив 28 квітня.

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