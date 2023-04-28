Уряд схвалив законопроект про належне держрегулювання у сфері ринку азартних ігор та лотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей. Про це повідомляє УНН з посиланням на постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей»», - написав Мельничук.
За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні», що дозволить забезпечити належне державне регулювання у сфері регулювання ринку азартних ігор та лотерей.
«Це сприятиме оптимізації бюджетних витрат на забезпечення державного регулювання у зазначеній сфері», - зазначає Мельничук.
Доповнення
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