Госкомтелерадио запретил еще 8 книг из России

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 15136 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101032 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 116429 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136996 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143146 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180872 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156543 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143006 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130658 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 191279 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госкомтелерадио запретил еще 8 книг из России

Госкомтелерадио запретил еще 8 книг из России

Киев  •  УНН

 • 8738 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины(Госкомтелерадио) расширил до почти 180 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия и разжигание вражды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН

“В перечень внесены еще восемь российских книг. Теперь в нем 174 российских изданий”, — говорится в сообщении.

Также в перечне — две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и четыре — украинских издания.

В список внесены книги:

  • “Без Крыма России не быть! „Место силы“ всей Русской Земли”,
  • “Народ-победитель. Хранитель Евразии”,
  • “Как Русь стала Сверх-Державой. “Неправильная Империя”,
  • “Золотая Русь. Почему Россия не Украина?”,
  • “Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о “татаро-монгольском Иге” (все — Алексей Шляхторов),
  • "Россия и Украина. Когда заговорят пушки...“(Александр Широкорад),
  • “Украина. Выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины — двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви” (Кирилл Фролов)
  • "Позывной"Волкодав""(Георгий Савицкий).

    • Ранее в Украину запретили ввозить 2 тысячи экземпляров детектива из РФ.

    Отметим, что с 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 262 “Некоторые вопросы выдачи (отказ в выдаче, аннулирование) разрешения на ввоз издательской продукции, которая происходит или изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины”.

    Согласно постановлению импортеры, распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз такой продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

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