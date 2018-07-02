Держкомтелерадіо заборонив ще 8 книг з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) розширив до майже 180 книг перелік видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства та розпалювання ворожнечі. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“До переліку внесено ще вісім російських книг. Тепер у ньому 174 російських видань”, — йдеться в повідомленні.
Також в переліку — дві книги з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і чотири — українські видання.
До списку внесені книги:
Раніше в Україні заборонили ввозити 2 тисячі примірників детектива з РФ.
Відзначимо, що з 22 травня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 262 “Деякі питання видачі (відмова у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, яка походить або виготовлена і/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України”.
Згідно з постановою імпортери, розповсюджувачі видавничої продукції з Росії і тимчасово окупованих територій України повинні отримувати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення такої продукції. Рішення про відмову у видачі дозволу приймає експертна рада Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції по віднесенню її до такої, яку не дозволено для поширення на території України.