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Держкомтелерадіо заборонив ще 8 книг з Росії

Держкомтелерадіо заборонив ще 8 книг з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) розширив до майже 180 книг перелік видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства та розпалювання ворожнечі. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

“До переліку внесено ще вісім російських книг. Тепер у ньому 174 російських видань”, — йдеться в повідомленні.

Також в переліку — дві книги з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і чотири — українські видання.

До списку внесені книги:

  • “Без Криму Росії не бути! „Місце сили“ всієї Руської Землі”,
  • “Народ-переможець. Хранитель Євразії”,
  • “Як Русь стала Над-Державою. “Неправильна Імперія”,
  • “Золота Русь. Чому Росія не Україна?”,
  • “Як Золота Орда озолотила Русь. Міфи і правда про “татаро-монгольське Ярмо” (всі — Олексій Шляхторов),
  • “Росія і Україна. Коли заговорять гармати...” (Олександр Широкорад),
  • "Україна. Вибір віри, вибір долі. Двадцять років незалежності України — двадцять років боротьби за єдність Руської Церкви“ (Кирило Фролов)
  • “Позивний ”Вовкодав“"(Георгій Савицький).

    • Раніше в Україні заборонили ввозити 2 тисячі примірників детектива з РФ.

    Відзначимо, що з 22 травня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 262 “Деякі питання видачі (відмова у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, яка походить або виготовлена ​​і/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України”.

    Згідно з постановою імпортери, розповсюджувачі видавничої продукції з Росії і тимчасово окупованих територій України повинні отримувати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення такої продукції. Рішення про відмову у видачі дозволу приймає експертна рада Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції по віднесенню її до такої, яку не дозволено для поширення на території України.

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