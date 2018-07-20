Госкомтелерадио запретило "психологический бестселлер" из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз с территории государства-агрессора издания с рекламой Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Комитета, передает УНН.
“Госкомтелерадио отказал ООО ”Дресс Шоу“ в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги по психологии московского издательства ”АСТ“, в которой сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о ”русском боевом НЛП“ (нейролингвистическое программирование). Автор книги, по словам российских разведчиков, подготовил специалистов для осуществления такого психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине”, - говорится в сообщении.
Как отметили в комитете, издание содержит развернутую рекламу, в которой пропагандируются вооруженные силы государства-агрессора и методы ведения гибридной войны.
Речь идет об издании, посвященном семейным отношениям — “П. Зыгмантович. Психология навылет. М + Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категоричного психолога в мире”.
Импортер после получения положительной рецензии намеревался ввезти в Украину для распространения 5 тысяч экземпляров книги.
Напомним, Госкомтелерадио запретил еще два пропагандистских триллера из РФ.