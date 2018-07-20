Держкомтелерадіо заборонило "психологічний бестселлер" із РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Держкомтелерадіо не дав дозвіл на ввезення з території держави-агресора видання з рекламою Збройних сил РФ. Про це повідомила прес-служба Комітету, передає УНН.
“Держкомтелерадіо відмовив ТОВ „Дресс Шоу“ у видачі дозволу на ввезення з території держави-агресора книги з психології московського видавництва „АСТ“, у якій працівники управління розвідки збройних сил РФ рекламують іншу книгу про „русское боевое НЛП“ (нейролінгвістичне програмування). Автор книги, за словами російських розвідників, підготував спеціалістів для здійснення такого психологічного програмування людей у зоні бойових дій у Чечні і в Україні”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у комітеті, видання містить розгорнуту рекламу, у якій пропагуються збройні сили держави-агресора і методи ведення гібридної війни.
Мова йде про видання, присвячене сімейним стосункам — “П. Зыгмантович. Психология навылет. М+Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категоричного психолога в мире”.
Імпортер після отримання позитивної рецензії мав намір завезти в Україну для розповсюдження 5 тисяч екземплярів книги.
Нагадаємо, Держкомтелерадіо заборонив ще два пропагандистських трилери із РФ.