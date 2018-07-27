Госгеонедра: экспедиция по поиску газа на шельфе Черного моря продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Экспедиция по поиску нефти и газа на шельфе Черного моря продолжается. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы геологии и недр Украины.
"Экспедиция еще не закончилось. Судно не вернулось", - отметили в Госгеонедрах.
Ранее УНН сообщал, что 6 июля научно-исследовательское судно "ISKATEL" начало поиск нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Планировалось, что экспедиция продлится 15 дней.
В Украине подготовлены 44 участка на которых сконцентрировано запасы природного газа объемом 150 млрд кубических метров.
За последние полтора года Украина добыла на 700 млн кубов газа больше, чем за предыдущие периоды.