Держгеонадра: експедиція з пошуку газу на шельфі Чорного моря триває

"Експедиція ще не закінчилось. Судно не повернулось", - зауважили в Держгеонадрах.



Раніше УНН повідомляв, що 6 липня науково-дослідне судно “ISKATEL” розпочало пошук нафти і газу на північно-західному шельфі Чорного моря. Планувалося, що експедиція триватиме 15 днів.



В Україні підготовлені 44 ділянки на яких сконцентровано запаси природного газу об’ємом 150 млрд кубічних метрів.



За останні півтора року Україна видобула на 700 млн кубів газу більше, ніж за попередні періоди.