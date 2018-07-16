Госдума РФ рассмотрит повышение пенсионного возраста 19 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительством законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Комитет является соисполнителем по данному законопроекту, профильным комитетом по законопроекту является Комитет Госдумы по труду и социальной политике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 июля.
Комитет отмечает, что рост размера трансферта из федерального бюджета пенсионному фонду значительно ускорился с 2001 года и, как показывают расчеты, имеет тенденцию к дальнейшему росту. К настоящему времени размер этого трансферта составляет около 20% от общего объема расходов федерального бюджета, говорится в заключении комитета. Комитет обращает внимание, что в случае сохранения инерционного сценария развития пенсионной системы при сохранении текущих демографических тенденций социальные взносы все в меньшем объеме будут обеспечивать выплату текущих пенсий, и в период 2024-2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью ее пересчета только в пределах инфляции потребует увеличения трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду не менее чем до 5 трлн рублей.
"Сохранение действующего пенсионного возраста по старости на уровне, установленном в 20 годах прошлого века, не позволит решить задачу по увеличению пенсий и улучшению качества жизни пенсионеров. Принятие настоящего законопроекта позволит уже в 2019 году увеличить пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, или на 7%, то есть практически в 2 раза выше прогнозируемой инфляции", - говорится в заключении комитета.
Напомним, под петициями против повышения пенсионного возраста в России подписались около 800 тысяч человек. Такого результата удалось достичь всего за несколько дней.