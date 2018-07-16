Держдума РФ розгляне підвищення пенсійного віку 19 липня

Планується, що Держдума розгляне законопроект на засіданні 19 липня.

Комітет зазначає, що зростання розміру трансферту з федерального бюджету пенсійного фонду значно прискорилось з 2001 року і, як показують розрахунки, має тенденцію до подальшого зростання. До теперішнього часу розмір цього трансферту становить близько 20% від загального обсягу витрат федерального бюджету, йдеться у висновку комітету. Комітет звертає увагу, що в разі збереження інерційного сценарію розвитку пенсійної системи при збереженні поточних демографічних тенденцій соціальні внески все в меншому обсязі забезпечуватимуть виплату поточних пенсій, і в період 2024-2026 років підтримку пенсій на поточному рівні з можливістю її перерахунку тільки в межах інфляції вимагатиме збільшення трансферту з федерального бюджету Пенсійному фонду не менше ніж до 5 трлн рублів.

"Збереження чинного пенсійного віку по старості на рівні, встановленому в 20 роках минулого століття, не дозволить вирішити задачу по збільшенню пенсій і поліпшення якості життя пенсіонерів. Прийняття цього законопроекту дозволить вже в 2019 році збільшити пенсії в середньому на 1 тисячу рублів, або на 7 %, тобто практично в 2 рази вище прогнозованої інфляції ", - йдеться у висновку комітету.

Нагадаємо, під петиціями проти підвищення пенсійного віку в Росії підписалися близько 800 тисяч чоловік. Такого результату вдалося досягти всього за кілька днів.