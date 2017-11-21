Госдеп США на следующей неделе рассмотрит "урановые соглашения" РФ и США

Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь департамента Юстиций США Сара Исгур Флорес. Департамент планирует коротко сообщить членам Конгресса о работе информатора, расследование контрразведки по российского урана и о деле о взяточничестве. Некоторые вопросы, связанные с этим делом, также рассматриваются старшими должностными лицами юстиции, добавила она.

Более 5000 страниц задокументированных доказательств, собранных в течение шести лет информатором ФБР, лоббистом Уильямом Кэмпбеллом, освещают новую информацию о связи между российским взяточничеством в деле "ядерных соглашений" и одобрением администрацией экс-президента США Барака Обамы продажи "Uranium One" российской государственной ядерной компании "Росатом",

В частности, как сообщает издание, ссылаясь на документы, Россия и ее американские консультанты считали покупку «Uranium One» одним из инструментов стратегии "контроль" мирового рынка урана. В США эта стратегия сосредоточивалась на обеспечении миллиардов новых урановых контрактов для образования новой зависимости от российского ядерного топлива.

Кроме того, вопреки информации некоторых СМИ, сообщают, что ни один продукт "Uranium One" не покинул США после того, как Россия получила контроль над компанией, Комиссия по ядерной регуляции (NRC) утвердила лицензию на экспорт третьим лицам, занимающимся автотранспортными предприятиями, чтобы перевозить руду с предприятия в Канаду для обогащения, и часть этого урана попала в Европу.

Как отмечает издание, У.Кемпбелл помог ФБР зафиксировать первые правонарушения руководителей «Техснабэкспорт» в ноябре 2009 года, почти за год до того, как Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах Америки (CFIUS) одобрил приобретение Россией "Uranium One"

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Отметим, доказательства того, что иностранная компания участвует в криминальной деятельности, может избавить ее от одобрения CFIUS на покупку активов в США.

Отметим, в 2010 году компания "Атомредметзолото" (входит в структуру "Росатом") получила контрольный пакет уранодобывающей компании "Uranium One", это позволило России контролировать пятую часть всех месторождений руды в США.

Разрешение выдала администрация экс-президента США Барака Обамы, пост держсекратря на тот момент занимала Хиллари Клинтон. Это дало повод президенту США Дональду Трампу в марте этого года обвинить политика в связях с Россией.

Напомним, российское отделение экологической организации Greenpeace намерен обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия выброса радиации попадания в атмосферу радиоактивного изотопа рутений-106 на Урале.