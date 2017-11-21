Держдеп США наступного тижня розгляне "уранові угоди" РФ і США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Мін'юст США дозволив інформатору ФБР наступного тижня виступити перед членами конгресу у справі про компанії "Росатом", Uranium One і російську Tenex (міжнародна торгова марка входить в "Росатом" компанії "Техснабекспорт"), передає УНН з посиланням на The Hill.
Про це повідомила в понеділок прес-секретар департаменту Юстицій США Сара Ісгур Флорес. Департамент планує коротко повідомити членів Конгресу про роботу інформатора, розслідування контррозвідки щодо російського урану та про справу про хабарництво. Деякі питання, пов'язані з цією справою, також розглядаються старшими посадовими особами Юстиції, додала вона.
Більш ніж 5000 сторінок задокументованих доказів, зібраних протягом шести років інформатором ФБР, лобістом Уільямом Кемпбеллом, висвітлюють нову інформацію щодо зв'язку між російським хабарництвом у справі "ядерних угод" та схваленням адміністрацією екс-президента США Барака Обами продажу "Uranium One" російській державній ядерній компанії "Росатом",
Зокрема, як повідомляє видання, посилаючись на документи, Росія та її американські консультанти вважали купівлю «Uranium One» одним із інструментів стратегії "контролювання" світового ринку урану. У США ця стратегія зосереджувалась на забезпеченні мільярдів нових уранових контрактів для утворення нової залежності від російського ядерного палива.
Окрім того, всупереч інформації деяких ЗМІ, які повідомляють, що жоден продукт "Uranium One" не покинув США після того, як Росія отримала контроль над компанією, Комісія з ядерної регуляції (NRC) затвердила ліцензію на експорт третім особам, що займаються автотранспортними підприємствами, щоб перевозити руду з підприємства до Канади для збагачення, і що частина цього урану потрапила до Європи.
Як зазначає видання, У.Кемпбелл допоміг ФБР зафіксувати перші правопорушення керівників "Техснабекспорта" у листопаді 2009 року, майже за рік до того, як Комітету з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах Америки (CFIUS) схвалив придбання Росією "Uranium One"
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Зазначимо, докази того, що іноземна компанія бере участь у кримінальній діяльності, може позбавити її від схвалення CFIUS на купівлю активів у США.
Зазначимо, у 2010 році компанія "Атомредметзолото" (входить в структуру "Росатом") отримала контрольний пакет уранодобувної компанії "Uranium One", це дозволило Росії контролювати п'яту частину всіх родовищ руди в США.
Дозвіл видала адміністрація екс-президента США Барака Обами, пост держсекратря на той момент займала Хілларі Клінтон. Це дало привід президентові США Дональду Трампу в березні цього року звинуватити політика в зв'язках з Росією.
Нагадаємо, російське відділення екологічної організації Greenpeace має намір звернутися до прокуратури з проханням провести перевірку можливого приховування викиду радіації потрапляння в атмосферу радіоактивного ізотопу рутеній-106 на Уралі.