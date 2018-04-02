Госдепартамент США временно возглавил Джон Салливан
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Госдепартамент США до конечного утверждения Майкла Помпео временно возглавил Джон Салливан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт.
"Заместитель секретаря Джон Салливан - опытный лидер, который заслужил доверие и уважение своих коллег и белого дома. Он возьмет на себя роль временного государственного секретаря, пока Майк Помпео пройдет все этапы утверждения", - говорится в сообщении.
Отметим, что комитет Сената США по иностранным делам рассматривать кандидатуру Помпео в апреле.
Как сообщал УНН, глава ЦРУ Майк Помпео заменит Рекса Тиллерсона в должности государственного секретаря США.
После назначения Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел. Она стала первой женщиной на посту главы разведывательной службы США.