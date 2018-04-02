Держдепартамент США тимчасово очолив Джон Салліван
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Держдепартамент США до кінцевого затвердження Майкла Помпео тимчасово очолив Джон Салліван. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter речниці Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.
"Заступник секретаря Джон Салліван - досвідчений лідер, який заслужив довіру та повагу своїх колег та білого дому. Він візьме на себе роль тимчасового державного секретаря, поки Майк Помпео пройде усі етапи затвердження", - сказано у повідомленні.
Відмітимо, що комітет Сенату США у закордонних справах розглядатиме кандидатуру Помпео у квітні.
Як повідомляв УНН, голова ЦРУ Майк Помпео замінить Рекса Тіллерсона на посаді державного секретаря США.
Після призначення Помпео ЦРУ очолила колишній заступник директора відомства Джина Хаспел. Вона стала першою жінкою на посаді голови розвідувальної служби США.