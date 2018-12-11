Госдеп США посоветовал не ездить в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Государственный департамент США исключил Россию из списка стран, путешествия в которые американским туристам рекомендовалось пересмотреть. Теперь РФ находится в списке стран, где следует проявлять осторожность из-за терроризма, преследования и произвольного применения местных законов. Также в рекомендациях относительно путешествий упомянут и оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на сайт Госдепа.
"Проявляйте большую осторожность из-за терроризма, преследования и произвольного применения местных законов. В некоторых районах повышенный риск опасности", - говорится в сообщении.
К таким районам госдеп США отнес Северный Кавказ "из-за терроризма и риска общественных беспорядков", а также оккупированный Крым "из-за российской оккупации украинской территории и злоупотребления со стороны оккупационных властей". В эти районы туристам из США рекомендуется не путешествовать.
"Правительство США не может оказывать неотложную помощь американским гражданам, которые путешествуют в Крым, поскольку американским госслужащим запрещено ездить в Крым", - подчеркивается в документе.
Кроме того, американским гражданам настоятельно советуют не пытаться подняться на гору Эльбрус, поскольку туристам придется "пройти рядом с нестабильными и опасными районами северокавказского региона".
Также в госдепе отметили, что граждане США, посещающие или проживающие в России, "подвергались произвольным допросам или задержанию российскими должностными лицами и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательств".
"Российские чиновники могут необоснованно задерживать консульскую помощь задержанным гражданам США. Российские власти произвольно применяют закон в отношении религиозных деятелей США и проводят сомнительные уголовные расследования в отношении граждан США, которые занимаются религиозной деятельностью", - добавили в департаменте.
Как сообщал УНН, в январе этого года в государственном департаменте США опубликовали рекомендации для американцев относительно посещения различных точек мира, Украину признали безопасней, чем Россия.