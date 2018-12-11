Госдеп США посоветовал не ездить в оккупированный Крым

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Государственный департамент США исключил Россию из списка стран, путешествия в которые американским туристам рекомендовалось пересмотреть. Теперь РФ находится в списке стран, где следует проявлять осторожность из-за терроризма, преследования и произвольного применения местных законов. Также в рекомендациях относительно путешествий упомянут и оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на сайт Госдепа.