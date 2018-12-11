Держдеп США порекомендував не їздити в окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Державний департамент США виключив Росію зі списку країн, подорожі до яких американським туристам рекомендувалося переглянути. Тепер РФ перебуває в списку держав, де слід проявляти обережність через тероризм, переслідування і довільне застосування місцевих законів. Також у рекомендаціях щодо подорожей згадано і про окупований Крим, передає УНН з посиланням на сайт Держдепу.
"Проявляйте більшу обережність через тероризм, переслідування та довільне застосування місцевих законів. У деяких районах підвищений ризик небезпеки", - йдеться у повідомленні.
До таких районів держдеп США додав Північний Кавказ "через тероризм та ризик громадських заворушень", а також окупований Крим "через російську окупацію української території та зловживання з боку окупаційної влади". До цих районів туристам з США рекомендується не подорожувати.
"Уряд США не може надавати невідкладну допомогу американським громадянам, які подорожують до Криму, оскільки американським держслужбовцям заборонено їздити у Крим", - підкреслюється в документі.
Крім того, американським громадянам наполегливо радять не намагатися піднятися на гору Ельбрус, оскільки туристам доведеться "пройти поруч з нестабільними і небезпечними районами північнокавказького регіону".
Також у держдепі зазначили, що громадяни США, які відвідують або проживають в Росії, "піддавалися довільним допитам або затримання російськими посадовими особами і можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання".
"Російські чиновники можуть необґрунтовано затримувати консульську допомогу затриманим громадянам США. Російська влада довільно застосовує закон щодо релігійних діячів США і проводять сумнівні кримінальні розслідування щодо громадян США, які займаються релігійною діяльністю", - додали в департаменті.
Як повідомляв УНН, у січні цього року у державному департаменті США опублікували рекомендації для американців щодо відвідання різних точок світу, Україну визнали безпечнішою ніж Росія.