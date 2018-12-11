Держдеп США порекомендував не їздити в окупований Крим

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Державний департамент США виключив Росію зі списку країн, подорожі до яких американським туристам рекомендувалося переглянути. Тепер РФ перебуває в списку держав, де слід проявляти обережність через тероризм, переслідування і довільне застосування місцевих законів. Також у рекомендаціях щодо подорожей згадано і про окупований Крим, передає УНН з посиланням на сайт Держдепу.