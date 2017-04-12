Госдеп объяснил вопрос Р.Тиллерсон о поддержке Украиной от США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43289 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103087 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158188 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117193 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116991 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112843 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104491 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154030 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Госдеп объяснил вопрос Р.Тиллерсон о поддержке Украиной от США

Госдеп объяснил вопрос Р.Тиллерсон о поддержке Украиной от США

Киев  •  УНН

 • 14039 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Представитель Госдепа США Роберт Хаммонд назвал "риторическим приемом" вопрос своего шефа Рекса Тиллерсона о целесообразности поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро рассказал, что Р.Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских налогоплательщиков должен беспокоить конфликт в Украине.

Об этом, по словам Ж.Еро, глава Госдепа спросил на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Лукка, Италия.

"Вопрос наверное заставило бы любого европейского чиновника опасаться, что президент Дональд Трамп может ослабить санкции и позволить бывшей советской стране вернуться в орбиту влияния России даже в ситуации, когда напряженность с Москвой набирает обороты", - отметили в СМИ.

Украинские Национальные Новости

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