Госдеп объяснил вопрос Р.Тиллерсон о поддержке Украиной от США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Представитель Госдепа США Роберт Хаммонд назвал "риторическим приемом" вопрос своего шефа Рекса Тиллерсона о целесообразности поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро рассказал, что Р.Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских налогоплательщиков должен беспокоить конфликт в Украине.
Об этом, по словам Ж.Еро, глава Госдепа спросил на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Лукка, Италия.
"Вопрос наверное заставило бы любого европейского чиновника опасаться, что президент Дональд Трамп может ослабить санкции и позволить бывшей советской стране вернуться в орбиту влияния России даже в ситуации, когда напряженность с Москвой набирает обороты", - отметили в СМИ.