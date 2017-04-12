Госдеп объяснил вопрос Р.Тиллерсон о поддержке Украиной от США

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро рассказал, что Р.Тиллерсон поинтересовался у своих европейских коллег, почему американских налогоплательщиков должен беспокоить конфликт в Украине.

Об этом, по словам Ж.Еро, глава Госдепа спросил на встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Лукка, Италия.

"Вопрос наверное заставило бы любого европейского чиновника опасаться, что президент Дональд Трамп может ослабить санкции и позволить бывшей советской стране вернуться в орбиту влияния России даже в ситуации, когда напряженность с Москвой набирает обороты", - отметили в СМИ.