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Держдеп пояснив питання Р.Тіллерсона про підтримку України від США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Представник Держдепу США Роберт Хаммонд назвав “риторичним прийомом” питання свого шефа Рекса Тіллерсона про доцільність підтримки України з боку Сполучених Штатів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро розповів, що Р.Тіллерсон поцікавився у своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт в Україні.

Про це, за словами Ж.Еро, глава Держдепу запитав на зустрічі міністрів закордонних справ “Великої сімки” у Лукка, Італія.

“Питання напевно змусило би будь-якого європейського чиновника побоюватися, що президент Дональд Трамп може послабити санкції і дозволити колишній радянській державі повернутися в орбіту впливу Росії навіть в ситуації, коли напруженість з Москвою набирає обертів,” — відзначили в ЗМІ.

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