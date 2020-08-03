Госбюджет с начала года недополучил более 30 млрд грн доходов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 8655 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99389 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104770 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130888 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109755 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129923 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101829 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102528 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104365 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102030 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Госбюджет с начала года недополучил более 30 млрд грн доходов

Госбюджет с начала года недополучил более 30 млрд грн доходов

Киев  •  УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала года доходы государственного бюджета составили 588,3 млрд грн, что на 30,4 млрд грн меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.

Сообщается, что за январь-июль 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 588,3 млрд гривен, что на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана.

В то же время, доходы за январь июль 2020 были на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года, когда они составляли 584,1 млрд грн.

Отмечается, что в июле 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 68,9 млрд гривен, что на 8,0% больше плана, но меньше уровня прошлого года, когда они составляли 77,2 млрд грн.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким должен быть госбюджет в 2021 году.

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