Госбюджет с начала года недополучил более 30 млрд грн доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала года доходы государственного бюджета составили 588,3 млрд грн, что на 30,4 млрд грн меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.
Сообщается, что за январь-июль 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 588,3 млрд гривен, что на 4,9% (30,4 млрд грн) меньше плана.
В то же время, доходы за январь июль 2020 были на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года, когда они составляли 584,1 млрд грн.
Отмечается, что в июле 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 68,9 млрд гривен, что на 8,0% больше плана, но меньше уровня прошлого года, когда они составляли 77,2 млрд грн.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким должен быть госбюджет в 2021 году.