Держбюджет від початку року недоотримав понад 30 млрд грн доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Від початку року доходи державного бюджету становили 588,3 млрд грн, що на 30,4 млрд грн менше від планового показника на цей місяць. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає УНН.
Повідомляється, що за січень-липень 2020 року доходи державного бюджету України склали 588,3 млрд гривень, що на 4,9% (30,4 млрд грн) менше плану.
Водночас, доходи за січень липень 2020 року були на 0,7% вищими за аналогічний період минулого року, коли вони становили 584,1 млрд грн.
Зазначається, що в липні 2020 року доходи державного бюджету України становили 68,9 млрд гривень, що на 8,0% більше плану, але менше рівня минулого року, коли вони становили 77,2 млрд грн.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, яким має бути держбюджет у 2021 році.