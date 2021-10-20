Госбюджет на 2022 год принят в первом чтении: как голосовали фракции и каковы его ключевые показатели проекта

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня, 20 октября Верховная Рада ожидаемо с помощью голосов большинства “Слуг народа” проголосовала в первом чтении и за основу проект бюджета на 2022 год. За проголосовало 256 народных депутатов, ни одного своего голоса не отдали партии ОПЗЖ, Европейская солидарность и Голос. Как депутаты правящей партии, так и оппозиция сходятся в мнении, что проект нужно еще дорабатывать, а пропустили его “технически”, чтобы дорабатывать ко второму чтению. УНН рассказывает как проходило голосование, какой была критика оппозиции, и какие фундаментальные показатели в него заложили.

Бюджет для людей?

Трудно вспомнить хоть один бюджетный процесс, который бы проходил без скандалов, взаимных обвинений и требований разных ведомств дать ещё больше денег. Исключением не стал и проект бюджета на 2022 год. Несмотря на незначительное количество правок, если сравнивать с предыдущими годами, всего чуть более 3000, общее количество дополнительных денег, которые запросили инициаторы правок — 86 трлн гривен, или ещё аналогичных 56 бюджетов на следующий год. Бюджетный комитет рекомендовал учесть полностью или частично всего 1501 предложение.

В разговоре с УНН представители оппозиции ещё накануне заявляли, что не будут его поддерживать. К примеру, в Батькивщине назвали его “антинародным”. Ожидаемая критика в основном направлена на недофинансируемость медицины, менее 5% ВВП, недостаточное финансирование социальных нужд, в первую очередь субсидий, образовательного сектора и игнорирование в бюджете энергетического кризиса, который утихать не будет.

Ещё одна претензия оппозиции — отсутствие ковидного фонда, как это было в бюджете на этот год, несмотря на то, что они неустано до сих пор критикуют его неэффективное использование.

В ответ на это министр финансов Сергей Марченко заявил, что в этом бюджете не предусмотрены никакие фонды, в том числе и ковидный.

“В программе „медицинские гарантии“ предусмотрены дополнительные 22 млрд гривен как раз на борьбу с пандемией. Также часть финансирования разбросаны по другим министерством на борьбу с пандемией, в том числе министерству образования. За два года борьбы правительство четко понимает, что нужно делать и в каком объеме финансировать”, — уверил он.

Основные правки оппозиции, которые к первому чтению не учли — сокращение расходов.

“Мы настаиваем на пересмотре и перераспределении неэффективных статей расходов, нужно сократить финансирование многочисленных силовых структур и, так называемых, „антикоррупционных“ органов. По мнению фракции, такая мера позволит привнести в казну государства еще около 47 млрд грн”, — рассказывает нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко.

Также по мнению оппозиции, власть не учла энергетический кризис и необходимые субсидии для населения, спрос на которые будет только расти.

Кроме того в правительстве считают, что помощь бизнесу не должна вноситься в госбюджет.

“Что касается поддержки бизнеса. У нас есть единственный механизм помощи — это компенсация процентной ставки за кредитами и программы 5-7-9 кредитования бизнеса. Других прямых форм поддержки бизнеса нет и не предусмотрено, потому что бюджет не есть тем источником, который должен финансировать бизнес. Но в части кредитования, мы готовы подставить плечо бизнесу, который страдает из-за высоких цен на энергоносители в том числе. Мы готовы рефинансировать проценты под ноль процентов ставки, мы готовы давать новые кредиты”, — парировал Марченко.

Будет более качественным

В “Слуге народа” обещают, что ко второму чтению выйдут на более качественный документ, с расширенной инвестиционной составляющей. Однако опрошенные депутаты и экономические эксперты с трудом могут назвать, благодаря чему это может реализоваться.

“Власть надеется привлечь инвесторов, хотя сейчас от них чаще получаем судебные иски — и не просто так. Наш инвестиционный климат уничтожено невыполнением обязательств по зеленой энергетике. Государство обещало иностранцам достойные условия, подписала документы и отказалась выполнять свою часть сделки”, — говорит нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Экономист Андрей Новак также не понимает, какое инвестиционное меню может предложить власть инвесторам. По его словам можно рассчитывать на большую приватизацию, при условии, что ее реально хотят провести. По сравнению с предыдущими годами цифры на приватизацию заложены реалистичные.

Если говорить о ключевых показателях бюджета, то доходы предусмотрены на уровне 1,267 трлн гривен, в то время как расходы — 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета составит 3,5% ВВП, что составляет 188 млрд гривен. ВВП — на уровне 5 368,7 млрд грн. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. В “Голосе” особо критиковали этот показатель, указывая, что МВФ давал ещё ниже прогноз.

Головной болью для правительств будет госдолг. На его обслуживание потратят 181,4 млрд грн, на погашение — 393,3 млрд грн.

Что касается “пересічних українців”, то среднемесячная зарплата составит 15 300 грн.

А потребительская инфляция достигнет 6,2%. Экономисты считают такую цифру заниженной, так инфляция в этом году уже превышена.

Среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 гривен за доллар. “По курсу в этом году мы видим, что он ниже, чем заложено было в бюджете. Думаю, он не превысят 28 гривен в следующем году. Думаю, они специально закладывают чуть больше, чтобы потом не было паники, вдруг что”, — говорит экономист Александр Савченко.

Расходы на безопасность и оборону составят 5,95% ВВП. На этот сектор планируют потратить 319,4 млрд грн. Из них 131 млрд грн получит Минобороны.

На образование планируют потратить 185,6 млрд гривен. В частности, расходы на зарплаты учителей вырастут до 108 млрд гривен. Также Минфин заложил средства на повышение стипендий студентам: минимальная стипендия составит 2000 гривен, стипендия отличников — 2500 гривен.

Расходы на сферу здравоохранения в следующем году предлагаются в сумме 197,2 млрд гривен, в том числе на программу медицинских гарантий — 157,5 млрд гривен. Как ранее писал УНН предусмотрен рост минимальной зарплаты медикам на 56% — на уровне 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22,5 тысяч.

Бюджет Пенсионного фонда составит 531,2 млрд грн, в том числе дотация из госбюджета — 200,6 млрд.

В 2022 году предлагается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц. С 1 января 2022 в размере 2393 гривен, а к концу декабря вырастет всего у 2589 гривен. Ожидается незначительное повышение пенсии, к декабрю 2022 она составит 2093 гривен.

Глава бюджетного комитета Юрий Аристов рассказывает, что сейчас будет идти работа гораздо активнее. Одна из ключевых задач, которая стоит перед Кабмином — найти деньги для местных бюджетов. За это будут во втором чтении бороться как оппозиционные депутаты, так и “Слуги народа”. На нужны местных бюджетов потребуется несколько миллиардов гриве.

Кроме того, парламент рекомендовал предусмотреть субвенцию из государственного местным бюджетам на борьбу с пандемией и ее последствиями во время учебного процесса в школах в размере 1 млрд гривен, а также финансирование программы “Питьевая вода Украины на 2022 — 2026 годы” в размере 1 млрд гривен.