Госдолг Украины вырос до более 85 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Второй месяц подряд наблюдается падение ставок по которым привлекаются средства в Госбюджет. Общий государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте в июне вырос на 2,7% до 2269,17 млрд грн (85,01 млрд долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Второй месяц подряд наблюдается падение ставок, по которым Министерство финансов привлекает средства в государственный бюджет. Если на аукционах на начало июня средневзвешенная доходность государственных облигаций со сроком обращения три, шесть месяцев и один год составляла 9,84%, 10,11% и 10 86%, то уже в конце месяца стоимость заимствований опустилась до 7,24% (-260 базисных пунктов), 7,74% (-237 б.п.) и 10,47% (-39 б.п.) соответственно", - говорится в сообщении.
Всего в июне Министерство финансов успешно провело все пять запланированных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и в государственный бюджет было привлечено 30,23 млрд гривен. По данным депозитария, НБУ в прошлом месяце объем государственных облигаций уменьшился на 7,2 млрд грн.
"Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 2,7% до 2 269,17 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 3,85% до 85,01 млрд долл. США. В целом за отчетный период расходы на погашение государственного долга составляли 41,5 млрд грн, а на обслуживание - 7,5 млрд грн", - сообщили в Кабмине.
Напомним, по информации Минфина, за июнь этого года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 2,89 млрд долларов.