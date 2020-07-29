Держборг України зріс до понад 85 млрд доларів

"Другий місяць поспіль спостерігається падіння ставок, за якими Міністерство фінансів залучає кошти до державного бюджету. Якщо на аукціонах початку червня середньозважена дохідність державних облігацій з терміном обігу три, шість місяців та один рік складала 9,84%, 10,11% та 10,86%, то вже в кінці місяця вартість запозичень опустилась до 7,24% (-260 базисних пунктів), 7,74% (-237 б.п.) та 10,47% (-39 б.п.) відповідно", - йдеться у повідомленні.

Загалом у червні Міністерство фінансів успішно провело всі п’ять запланованих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і до державного бюджету було залучено 30,23 млрд гривень. За даними депозитарію, НБУ минулого місяця обсяг державних облігацій зменшився на 7,2 млрд грн.

"Сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зріс на 2,7% до 2 269,17 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 3,85% до 85,01 млрд дол. США. Загалом за звітний період видатки на погашення державного боргу становили 41,5 млрд грн, а на обслуговування – 7,5 млрд грн", - повідомили у Кабміні.

Нагадаємо, за інформацією Мінфіну, за червень цього року державний та гарантований державою борг України зріс на 2,89 млрд доларів.