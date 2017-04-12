Государственную экологическую инспекцию будет ликвидирован - О.Семерак

"Мы освободили руководителя этой экоинспекции, на это ушло довольно много времени, ведь он госслужащий и я, как политик, был вынужден следовать закону. Мы осуществили длинные проверки этой службы. У нас есть обоснованные подозрения безумной коррупции. И если вы посмотреть мои последние заявления относительно Государственной экологической инспекции, я говорил, что это разрушение на которой построена коррупционная пирамида. Уникальный пример - Грибовицкую свалку, где произошла катастрофа, так вот Государственная экологическая инспекция три года не могла туда попасть, чтобы проверить ", - отметил О.Семерак.

"Результаты проверки я передал во все правоохранительные органы, прошло больше месяца и пока молчат. Мы установили, что существовали реестры взяток - за это должен кто-то отвечать ", - отметил он.

"С моей точки зрения вылечить экоинспекцию невозможно. Я подал в Кабмин о ликвидации Государственной экологической инспекции и создание новой природоохранной службы ", - заявил министр экологии.