Державну екологічну інспекцію буде ліквідовано – О.Семерак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Державну екологічну інспекцію неможливо вилікувати від корупції, тому вона буде ліквідована, а замість неї буде створено нова природоохоронна служба. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає УНН.
“Ми звільнили керівника цієї екоінспекції, на це пішло доволі багато часу, адже він держслужбовець і я, як політик, був вимушений слідувати закону. Ми здійснили довгі перевірки цієї служби. У нас є обґрунтовані підозри шаленої корупції. І якщо ви подивитись мої останні заяви стосовно Державної екологічної інспекції, я говорив, що це є руїна на якій побудована корупційна піраміда. Унікальний приклад — Грибовицьке сміттєзвалище, де відбулася катастрофа, так от Державна екологічна інспекція три роки не могла туди потрапити, щоб перевірити,” — зазначив О.Семерак.
“Результати перевірки я передав в усі правоохоронні органи, пройшло більше місяця і поки що мовчать. Ми встановили, що існували реєстри хабарів — за це має хтось відповідати,” — наголосив він.
“З моєї точки зору вилікувати екоінспекцію неможливо. Я подав до Кабміну про ліквідацію Державної екологічної інспекції і створення нової природоохоронної служби,” — заявив міністр екології.