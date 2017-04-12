Державну екологічну інспекцію буде ліквідовано – О.Семерак

“Ми звільнили керівника цієї екоінспекції, на це пішло доволі багато часу, адже він держслужбовець і я, як політик, був вимушений слідувати закону. Ми здійснили довгі перевірки цієї служби. У нас є обґрунтовані підозри шаленої корупції. І якщо ви подивитись мої останні заяви стосовно Державної екологічної інспекції, я говорив, що це є руїна на якій побудована корупційна піраміда. Унікальний приклад — Грибовицьке сміттєзвалище, де відбулася катастрофа, так от Державна екологічна інспекція три роки не могла туди потрапити, щоб перевірити,” — зазначив О.Семерак.

“Результати перевірки я передав в усі правоохоронні органи, пройшло більше місяця і поки що мовчать. Ми встановили, що існували реєстри хабарів — за це має хтось відповідати,” — наголосив він.

“З моєї точки зору вилікувати екоінспекцію неможливо. Я подав до Кабміну про ліквідацію Державної екологічної інспекції і створення нової природоохоронної служби,” — заявив міністр екології.