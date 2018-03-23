Государственная лотерея ТОТО "Спортлига" стала титульным спонсором детской футбольной команды

ukru
Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 292 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 46868 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65628 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100691 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108327 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116171 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121588 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132761 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148061 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 103845 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 87647 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 108600 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 70075 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 55647 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 15131 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 46922 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 108600 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 180533 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 214134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 11586 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 55647 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 70075 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 103845 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193889 просмотра
Актуальное
Государственная лотерея ТОТО "Спортлига" стала титульным спонсором детской футбольной команды

Государственная лотерея ТОТО "Спортлига" стала титульным спонсором детской футбольной команды

Киев  •  УНН

 • 24422 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." стал титульным спонсором одной из юношеских футбольных команд Киева. Об этом сообщает пресс-служба "М.С.Л.", передает УНН.

"Государственная спортивная лотерея ТОТО "Спортлига" ("М.С.Л.") стала титульным спонсором детской футбольной команды (2007 г.р.) Комплексной детско-юношеской спортивной школы №15 (Киев). Оператор государственных лотерей "М.С .Л." уже обеспечил полную экипировку и трансфер ребят в Нидерланды для участия в Международном турнире Slagharen Easter Cup (Оммен, 28.03-01.04.2018)", - рассказали в "М.С.Л."

В компании отметили, что главным видом спорта КДЮСШ №15 является футбол.

"На воспитанников школы всегда существует большой спрос в украинских и зарубежных селекционеров. Выпускники стабильно подписывают контракты с Премьер-Лигой Украины, среди них - Игорь Жураховский (полузащитник шведского клуба "Ефле"), Николай Ищенко (бывший защитник клуба "Верес"), Василий Прийма (защитник клуба "Заря")", - рассказали в "М.С.Л."

Команда игроков 2007 года рождения играет тремя составами. Воспитанием юношей занимаются заслуженный тренер Украины Александр Пасека и лицензированный тренер Виталий Булах, рассказали в "М.С.Л."

"Их подопечные регулярно занимают призовые места на первенствах Киева, а в прошлом году заняли третье место на международном турнире в Ужгороде. Кроме отечественных побед в арсенале юных футболистов есть и зарубежные награды. Так, в 2016 году киевляне завоевали первое место на юниорском турнире в Словакии, а в 2017-м стали вторыми на соревнованиях в Польше", - сообщил "М.С.Л."

В компании добавили, что юноши неоднократно показывали достойные результаты на международных турнирах.

"Безусловный потенциал и перспективность воспитанников КДЮСШ №15 увидел и поддержал оператор государственных лотерей "М.С.Л.", ведь в компании понимают, что спортивное будущее нашего государства зависит исключительно от того, как развивается детский спорт сегодня", - подчеркнули в "М.С.Л." и напомнили, что стаж поддержки социально важных общественных проектов оператором составляет почти 50 лет.

"Среди спортивных инициатив компании - строительство и поддержка УНТЦ "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), финансовая поддержка ФСО "Динамо", Национального Олимпийского комитета Украины, Федерации спортивного туризма Украины, Общества ветеранов спорта, Федерации гандбола Украины, ДЮСШ "Зміна", ДЮСШ "Восход", ДЮСШ по хоккею на траве в Черновицкой области, проведению соревнований Федерации футбола г.Киев т.д.", - напомнили в "М.С.Л."

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы