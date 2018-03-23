Державна лотерея ТОТО “Спортліга” стала титульним спонсором дитячої футбольної команди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Оператор державних лотерей "М.С.Л." став титульним спонсором однієї із юнацьких футбольних команд Києва. Про це повідомляє прес-служба "М.С.Л.", передає УНН.
"Державна спортивна лотерея ТОТО "Спортліга" ("М.С.Л.") стала титульним спонсором дитячої футбольної команди (2007 р.н.) Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15 (Київ). Оператор державних лотерей "М.С.Л." вже забезпечив повне екіпірування та трансфер хлопців до Нідерландів для участі у Міжнародному турнірі Slagharen Easter Cup (Оммен, 28.03-01.04.2018)", - розповіли в "М.С.Л."
У компанії наголосили, що головним видом спорту КДЮСШ №15 є футбол.
"На вихованців школи завжди існує великий попит в українських і закордонних селекціонерів. Випускники стабільно підписують контракти з Прем’єр-Лігою України, серед них – Ігор Журахівський (півзахисник шведського клубу "Ефле"), Микола Іщенко (колишній захисник клубу "Верес"), Василь Прийма (захисник клубу "Заря")", - розповіли в "М.С.Л."
Команда гравців 2007 року народження грає трьома складами. Вихованням юнаків займаються заслужений тренер України Олександр Пасека та ліцензований тренер Віталій Булах, розповіли в "М.С.Л."
"Їх підопічні регулярно займають призові місця на першостях Києва, а минулого року посіли третє місце на міжнародному турнірі в Ужгороді. Окрім вітчизняних перемог в арсеналі юних футболістів є й зарубіжні нагороди. Так, у 2016 році кияни вибороли перше місце на юніорському турнірі в Словаччині, а в 2017-му стали другими на змаганнях у Польщі", - повідомив "М.С.Л."
У компанії додали, що юнаки неодноразово показували гідні результати на міжнародних турнірах.
"Безумовний потенціал і перспективність вихованців КДЮСШ №15 побачив і підтримав оператор державних лотерей "М.С.Л.", адже в компанії розуміють, що спортивне майбутнє нашої держави залежить виключно від того, як розвивається дитячий спорт сьогодні", - підкреслили в "М.С.Л." і нагадали, що стаж підтримки соціально-важливих суспільних проектів оператором становить майже 50 років.
"Серед спортивних ініціатив компанії – будівництво та підтримка УНТЦ "Льодограй" (Богуслав, Київська область), фінансова підтримка ФСТ "Динамо", Національного Олімпійського комітету України, Федерації спортивного туризму України, Товариства ветеранів спорту, Федерації гандболу України, ДЮСШ "Зміна", ДЮСШ "Восход", ДЮСШ з хокею на траві у Чернівецькій області, проведення змагань Федерації футболу м.Київ тощо", - нагадали в "М.С.Л."