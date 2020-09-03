Государство взяло на себя роль миротворца в ситуации с шахтой "Надежда" - нардеп

Несмотря на то, что государство не имеет никаких долгов перед этой шахтой, оно все же должно помочь, считает нардеп.

"С одной стороны есть люди, которые рассчитывали получить средства, а с другой - руководство, которое совершало, я считаю, преступные действия и накапливало долги, параллельно выводя из шахты деньги. В данном случае государство выполняет роль посредника, миротворца и того, кто гасит огонь", - говорит Камельчук.

Решение Кабмина выделить средства из резервного фонда государства он считает правильным.

"Шахта является градообразующим предприятием для Сосновки, поэтому это важно. И мы должны понимать, что речь идет не о безвозвратной помощи - предприятие будет эти деньги возвращать государству из своей прибыли", - говорит нардеп.

Напомним, проведенный специалистами Минэнерго аудит шахты обнаружил многочисленные нарушения в деятельности предыдущего руководства предприятия, которые привели к значительным убыткам и задолженности по заработной плате горнякам - около 50 млн грн. Министерство передало материалы аудита в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Вместе с тем Минэнерго договорилось с "Центрэнерго" и ГП "Калушская ТЭЦ-НОВА" о выделении авансовых платежей шахте "Надежда" в размере 8,7 млн грн. И сейчас решает вопрос выделения средств шахте из резервного фонда государства, которые она должна вернуть до конца года.