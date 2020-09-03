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Держава взяла на себе роль миротворця у ситуації з шахтою “Надія” - нардеп

Київ • УНН

 • 12538 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. У критичній ситуації з шахтою “Надія” держава виконує роль посередника і миротворця. Про це у коментарі УНН розповів член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Юрій Камельчук.

Держава взяла на себе роль миротворця у ситуації з шахтою “Надія” - нардеп

Попри те, що держава не має жодних боргів перед цією шахтою, вона все ж має допомогти, вважає нардеп.

“З одного боку є люди, які розраховували отримати кошти, а з іншого — керівництво, яке вчиняло, я вважаю, злочинні дії і накопичувало борги, паралельно виводячи з шахти гроші. В даному випадку держава виконує роль посередника, миротворця і того, хто гасить вогонь”, — каже Камельчук.

Рішення Кабміну виділити кошти з резервного фонду держави він вважає правильним.

“Шахта є містоутворюючим підприємством для Соснівки, тому це важливо. І ми повинні розуміти, що йдеться не про безповоротну допомогу — підприємство буде ці гроші повертати державі зі свого прибутку”, — каже нардеп.

Нагадаємо, проведений фахівцями Міненерго аудит шахти виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва підприємства, що призвели до значних збитків і заборгованості із заробітної плати гірникам — близько 50 млн грн. Міністерство передало матеріали аудиту у Генпрокуратуру і Службу безпеки України для подальшого розслідування порушень і притягнення винних до відповідальності.

Разом з тим Міненерго домовилося з “Центренерго” та ДП “Калуська ТЕЦ-НОВА” про виділення авансових платежів шахті “Надія” в розмірі 8,7 млн грн. І наразі вирішує питання виділення коштів шахті з резервного фонду держави, які вона має повернути до кінця року.

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