Государство выделило 2 млрд гривен аграриям на компенсацию услуг разминирования в следующем году - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Украине состоялся пилотный аукцион по разминированию территорий. В следующем году государство введет механизмы поддержки аграриев, которые через аукционы будут покупать услуги по разминированию своих земель. В бюджете на это заложено 2 млрд гривен, пишет УНН со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.
Детали
В ведомстве отметили, что состоялся пилотный конкурс по продаже услуг разминирования. На него был выставлен участок леса в Житомирской области. И хотя в конкурсе принял участие только один оператор, из-за уменьшения им цены на его услугах государство сэкономило 100 тысяч гривен бюджетных средств.
В следующем году государство планирует усиленно развивать это направление работы.
«В бюджете на следующий год заложено на нужды разминирования 2 млрд грн. Средства планируем направить на поддержку сельхозпредприятий, которые будут покупать услуги по разминированию через аукцион. Это будет стимулировать развитие рынка услуг и в итоге ускорит разминирование страны», - отметила Юлия Свириденко.
По ее словам, сейчас Министерство экономики работает над формированием необходимой нормативной базы. В ближайших планах также – проведение аукциона по продаже услуг по разминированию земель сельхозназначения.
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