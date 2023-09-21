Государство выделило 2 млрд гривен аграриям на компенсацию услуг разминирования в следующем году - Минэкономики

Детали

В ведомстве отметили, что состоялся пилотный конкурс по продаже услуг разминирования. На него был выставлен участок леса в Житомирской области. И хотя в конкурсе принял участие только один оператор, из-за уменьшения им цены на его услугах государство сэкономило 100 тысяч гривен бюджетных средств.

В следующем году государство планирует усиленно развивать это направление работы.

«В бюджете на следующий год заложено на нужды разминирования 2 млрд грн. Средства планируем направить на поддержку сельхозпредприятий, которые будут покупать услуги по разминированию через аукцион. Это будет стимулировать развитие рынка услуг и в итоге ускорит разминирование страны», - отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас Министерство экономики работает над формированием необходимой нормативной базы. В ближайших планах также – проведение аукциона по продаже услуг по разминированию земель сельхозназначения.

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