Государство должно обеспечить бесперебойное финансирование разведки газа путем привлечения инвеститоров - М.Гончар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Государство должно сохранить финансирование геологоразведочных работ, но, вместе с тем, должно также ввести и государственно-частное партнерство в этой сфере, привлечение стратегических инвесторов. Бесспорно, важно, чтобы финансирование геологоразведочных работ не было сокращено. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Михаил Гончар, комментируя информацию о том, что Госгеонедра в этом году получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку газа, чем предусмотрено законом.
Вместе с тем, по словам эксперта, рассматривать отдельно финансирования геологоразведочных работ вне контекста всей цепочки: от геологоразведки и заканчивая добычей - нельзя.
В качестве успешного инвестиционного проекта геологоразведки он привел пример добычи нефти на Каспии в Азербайджане. Этому предшествовала большая работа правительства страны, что подтвердила наличие залежей нефти. И хотя каждый инвестор этого проекта, проводил свою геологоразведку, данные, предоставленные государством, стимулировали работу иностранных компаний.
"Поэтому, наличие соответствующей первичной геологоразведочной информации имеет важное значение с точки зрения привлечения потенциального инвестора", - добавил он.
При этом, по словам М.Гончара, до геологоразведочных работ желающих надо привлекать на конкурсной основе.
"И это не обязательно означает, что нужно использовать геологоразведочные услуги только со стороны государственных компаний. На конкурсных условиях могут быть привлечены и частные компании, которые смогут выполнить тот или иной объем работ, как в интересах той же" Укргаздобычи ", например, так и в интересах тех компаний которые приходят в качестве стратегических инвесторов ", - добавил он.
Как сообщал УНН, в Ассоциации газовых компаний убеждены, что только с помощью иностранных компаний Украина сможет реализовать газовую революцию за независимость .
В ВРУ считают, что геологоразведку месторождений газа в Украине должен финансировать стратегический инвестор .
Также напомним, О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи .