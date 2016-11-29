Государство должно обеспечить бесперебойное финансирование разведки газа путем привлечения инвеститоров - М.Гончар

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Государство должно сохранить финансирование геологоразведочных работ, но, вместе с тем, должно также ввести и государственно-частное партнерство в этой сфере, привлечение стратегических инвесторов. Бесспорно, важно, чтобы финансирование геологоразведочных работ не было сокращено. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Михаил Гончар, комментируя информацию о том, что Госгеонедра в этом году получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку газа, чем предусмотрено законом.