Держава має забезпечити безперебійне фінансування розвідки газу шляхом залучення інвеститорів - М.Гончар

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Держава має зберегти фінансування геологорозвідувальних робіт, але, разом з тим, має також запровадити і державно-приватне партнерство у цій сфері, залучення стратегічних інвесторів. Безперечно, важливо, щоб фінансування геологорозвідувальних робіт не було скорочено. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Михайло Гончар, коментуючи інформацію про те, що Держгеонадра цього року отримали у 12 разів менше коштів на геологорозвідку газу, ніж передбачено законом.