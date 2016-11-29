Держава має забезпечити безперебійне фінансування розвідки газу шляхом залучення інвеститорів - М.Гончар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Держава має зберегти фінансування геологорозвідувальних робіт, але, разом з тим, має також запровадити і державно-приватне партнерство у цій сфері, залучення стратегічних інвесторів. Безперечно, важливо, щоб фінансування геологорозвідувальних робіт не було скорочено. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Михайло Гончар, коментуючи інформацію про те, що Держгеонадра цього року отримали у 12 разів менше коштів на геологорозвідку газу, ніж передбачено законом.
Разом з тим, за словами експерта, розглядати окремо фінансування геологорозвідувальних робіт поза контекстом всього ланцюжка: від геологорозвідки і закінчуючи видобутком — не можна.
В якості успішного інвестиційного проекту геологорозвідки він навів приклад видобутку нафти на Каспі в Азербайджані. Цьому передувала велика робота уряду держави, що підтвердила наявність покладів нафти. І хоча кожен інвестор цього проекту, проводив свою геологорозвідку, дані, надані державою, стимулювали роботу іноземних компаній.
“Тому, наявність відповідної первинної геологорозвідувальної інформації має важливе значення, з точки зору залучення потенційного інвестора”, — додав він.
При цьому, за словами М.Гончара, до геологорозвідувальних робіт бажаючих треба залучати на конкурсній основі.
"І це не обов’язково означає, що потрібно використовувати геологорозвідувальні послуги тільки з боку державних компаній. На конкурсних умовах можуть бути залучені і приватні компанії, які зможуть виконати той чи інший обсяг робіт, як в інтересах того ж “Укргазвидобування”, наприклад, так і в інтересах, тих компаній які приходять в якості стратегічних інвесторів", — додав він.
Як повідомляв УНН, в Асоціації газових компаній переконані, що тільки за допомогою іноземних компаній Україна зможе реалізувати газову революцію за незалежність.
У ВРУ вважають, що геологорозвідку родовищ газу в Україні має фінансувати стратегічний інвестор.
Також нагадаємо, О.Прохоренко не зміг пояснити, чому УГВ проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування.