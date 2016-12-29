Депутаты в Ровно приняли бюджет на 2017 год

Доходы городского бюджета Ровно на 2017 год составят один млрд 880 млн 765 тыс. грн. Из них доходы общего бюджета - 1,826 млрд грн, а специальный - 54676 грн.

Расходы бюджета составят один млрд 881 млн 694 тыс. гривен.

Напомним, как сообщал УНН, президента Украины призвали прекратить финансирование партий из государственного бюджета.