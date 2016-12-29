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Депутати у Рівному ухвалили бюджет на 2017 рік

Депутати у Рівному ухвалили бюджет на 2017 рік

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Депутати міської ради Рівного ухвалили бюджет на наступний рік. За головний фінансовий документ проголосувало 32 депутати, четверо утрималося та троє не голосувало, передає кореспондент УНН.

Доходи міського бюджету Рівного на 2017 рік складуть один млрд 880 млн 765 тис. грн. З них доходи загального бюджету - 1,826 млрд грн, а спеціального – 54 676 грн.

Видатки бюджету становитимуть один млрд 881 млн 694 тис. гривень.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, президента України закликали припинити фінансування партій з державного бюджету.

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