Депутаты предлагают ввести маркировку продукции из России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно маркировки продукции страны-агрессора. Соответствующий проект документа размещен на официальном сайте парламента, передает УНН.
Инициаторами такого проекта закона являются народные депутаты - Виталий Куприй, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Тарас Батенко, Александр Шевченко, Ирина Констанкевич и Виктор Шевченко.
Самого текста документа пока нет на официальном сайте Верховной Рады.