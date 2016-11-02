Депутати пропонують запровадити маркування продукції з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування продукції країни-агресора. Відповідний проект документа розміщений на офіційному сайті парламенту, передає УНН.
Ініціаторами такого проекту закону є народні депутати – Віталій Купрій, Валентин Дідич, Олександр Дубінін, Тарас Батенко, Олександр Шевченко, Ірина Констанкевич та Віктор Шевченко.
Наразі самого тексту документа поки що немає на офіційному сайті Верховної Ради.