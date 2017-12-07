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Депутатам хотят поднять зарплату до 30 тысяч гривен – нардеп

Депутатам хотят поднять зарплату до 30 тысяч гривен – нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Проект постановления о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины предусматривает повышение зарплаты народным избранникам до 30 тысяч гривен. Об этом в кулуарах парламента сообщил народный депутат Украины от фракции “Самопомич” Роман Семенуха, передает корреспондент УНН.

“Предварительно заработная плата депутатов составит около 30 тысяч гривен, еще около 30 тысяч на обеспечение деятельности. На помощников отдельно — по-моему, норма сохраняется. Сегодня на содержание помощников выделяется около 20 тысяч гривен, чуть более 2 тысяч гривен на проезд, и 17 тысяч заработная плата парламентария”, — рассказал Р.Семенуха.

Напомним, в повестку дня Верховной Рады на 7 декабря включен проект постановления о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины.

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Предлагается установить размер должностных окладов народных депутатов Украины на уровне должностных окладов членов Кабинета Министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

В пределах расходов на оплату труда, утвержденных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, по решениям комитетов, к предмету ведения которых относятся вопросы регламента и бюджета, народному депутату Украины осуществляются Аппаратом Верховной Рады Украины надбавки к должностному окладу в размере, установленном для членов Кабинета Министров Украины.

Также предлагается установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

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