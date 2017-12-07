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Депутатам хочуть підняти зарплату до 30 тисяч гривень - нардеп

Депутатам хочуть підняти зарплату до 30 тисяч гривень - нардеп

Київ • УНН

 • 14425 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Проект постанови про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України передбачає підвищення зарплати народним обранцям до 30 тисяч гривень. Про це в кулуарах парламенту повідомив народний депутат України від фракції "Самопоміч" Роман Семенуха, передає кореспондент УНН.

"Попередньо заробітна плата депутатів становитиме близько 30 тисяч гривень, ще близько 30 тисяч на забезпечення діяльності. На помічників окремо - по-моєму, норма зберігається. Сьогодні на утримання помічників виділяється близько 20 тисяч гривень, трохи більше 2 тисяч гривень на проїзд, і 17 тисяч заробітна плата парламентаря", - розповів Р.Семенуха.

Нагадаємо, до порядку денного Верховної Ради на 7 грудня включений проект постанови про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України.

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Пропонується встановити розмір посадових окладів народних депутатів України на рівні посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

В межах видатків на оплату праці, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за рішеннями комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету, народному депутату України здійснюються Апаратом Верховної Ради України надбавки до посадового окладу в розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України.

Також пропонується встановити загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 25 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

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