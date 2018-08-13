Депутата "Евпаторийского горсовета" приговорили к 5 годам с отсрочкой

Суд вынес обвинительный приговор, которым утвердил соглашение о признании виновности, заключенное прокурором с обвиняемым — депутатом незаконно созданного органа “Евпаторийский городской совет”.

Мужчину обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначили ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, если он в течение испытательного срока продолжительностью в 3 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

“Условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, которые в соответствии с УК Украины отягчают наказание”, — говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля депутата задержали на КПВВ “Чаплинка” при попытке пересечь административную границу с временно оккупированной территории Крыма.