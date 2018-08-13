Депутата "Євпаторійської міськради" засудили до 5 років з відстрочкою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Деснянський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок депутату так званої "Євпаторійської міськради" - йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Про це УНН повідомили в прокуратурі АРК Крим.
Суд виніс обвинувальний вирок, яким затвердив угоду про визнання винуватості, укладену прокурором з обвинуваченим — депутатом незаконно створеного органу “Євпаторійська міська рада”.
Чоловік звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та призначили йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю в 3 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
“Умовами укладання угоди є беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні злочину, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, що відповідно до КК України обтяжують покарання”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 3 квітня депутата затримали на КПВВ “Чаплинка” при спробі перетнути адміністративну межу зі тимчасово окупованою територією Криму.