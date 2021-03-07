Депутат немецкого Бундестага заявил о выходе из политики из-за скандала с медицинскими масками
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Депутат Бундестага от ХДС Николас Лебель объявил, что уходит из политики из-за скандала с закупкой защитных масок, сообщает УНН со ссылкой на DW.
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"Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Николас Лебель в воскресенье, 7 марта, объявил о своем выходе из фракции ХДС/ХСС в немецком парламенте. Он ушел с поста председателя местного отделения ХДС в Манхайме, а также пообещал сдать до конца августа свой мандат и больше не участвовать в выборах", - сообщают в СМИ.
Детали
Причиной своего решения он назвал чувство ответственности и попросил прощения за свои действия во время посредничества в закупке защитных масок, что он назвал ошибкой.
"Я беру на себя ответственность и ухожу из политики", - написал Лебель.
Коллеги по партии, впрочем, требуют, чтобы политик безотлагательно сдал свой мандат депутата Бундестага.
Что было раньше
Ранее фирма Лебеля получила около 250 тысяч евро комиссионных за посредничество при закупке китайских защитных масок в условиях борьбы с пандемией COVID-19. Еще большие комиссионные (650 тысяч евро), по данным СМИ, за посредничество в закупке масок были перечислены фирме, к которой причастен депутат Бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Георг Нюсляйн. Нюсляйн на днях уже объявил, что в сентябре больше не будет выставлять свою кандидатуру на выборах в Бундестаг. Прокуратура Мюнхена расследует его действия из-за начального подозрения в коррупции.
Дополнение
Локдаун в Германии продолжили до 28 марта. Такое решение приняли в среду, 3 марта, канцлер ФРГ Ангела Меркель и руководители 16 федеральных земель на совещании в режиме видеоконференции.