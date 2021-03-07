Депутат німецького Бундестагу заявив про вихід із політики через скандал із медичними масками

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"Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ніколас Лебель у неділю, 7 березня, оголосив про свій вихід з фракції ХДС/ХСС у німецькому парламенті. Він пішов з посади голови місцевого відділення ХДС в Мангаймі, а також пообіцяв скласти до кінця серпня свій мандат та більше не брати участі у виборах", - повідомляють у ЗМІ.

Деталі

Причиною свого рішення він назвав почуття відповідальності та попросив вибачення за свої дії під час посередництва в закупівлі захисних масок, що він назвав помилкою.

"Я беру на себе відповідальність та йду з політики", - написав Лебель.

Колеги по партії, втім, вимагають, щоб політик невідкладно склав свій мандат депутата Бундестагу.

Що було раніше

Раніше фірма Лебеля отримала близько 250 тисяч євро комісійних за посередництво при закупівлі китайських захисних масок в умовах боротьби з пандемією COVID-19. Ще більші комісійні (650 тисяч євро), за даними ЗМІ, за посередництво в закупівлі масок були перераховані фірмі, до якої причетний депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу (ХСС) Ґеорґ Нюсляйн. Нюсляйн днями вже оголосив, що в вересні більше не виставлятиме свою кандидатуру на виборах до Бундестагу. Прокуратура Мюнхена розслідує його дії через початкову підозру у корупції.

Доповнення

Локдаун в Німеччині продовжили до 28 березня. Таке рішення прийняли в середу, 3 березня, канцлер ФРН Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель на нараді в режимі відеоконференції.