НБУ возобновил обращение государственных ценных бумаг

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"Восстановление обращения государственных ценных бумаг как основного инструмента инвестирования участниками рынков капитала предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики. Восстановление операций с этими ценными бумагами также позволит финансовым учреждениям определить их рыночную стоимость", – говорится в сообщении.

Детали

В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Нацбанк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Как отметили, этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках.

По-прежнему депозитарий Национального банка призывает своих клиентов минимизировать и по возможности отменить тарифы на депозитарные услуги для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитария НБУ с целью привлечения дополнительных инвестиций в поддержку финансового фронта страны.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 6 августа 2022 года №173 "О неприменении тарифов на депозитарные услуги (сделки), которые оказываются (осуществляются) Национальным банком Украины, а также на услуги по учету и обращению депозитных сертификатов Национального банка Украины и признание такими, которые утратили силу, некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины. Постановление вступает в силу сегодня, 7 августа.

Напомним

В январе-июне 2022 года обращение наличных денег в кассах банков снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.