НБУ відновив обіг державних цінних паперів

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"Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість", – ідеться у повідомленні.

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Водночас, незважаючи на відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, Нацбанк відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. Як зазначили, цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках.

Як і раніше, депозитарій Національного банку закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни.

Зміни затверджені постановою правління НБУ від 6 серпня 2022 року №173 "Про незастосування тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набирає чинності сьогодні, 7 серпня.

Нагадаємо

У січні-червні 2022 року обіг готівки у касах банків знизився на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.