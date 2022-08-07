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НБУ відновив обіг державних цінних паперів

НБУ відновив обіг державних цінних паперів

Київ • УНН

 • 130753 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Депозитарій Національного банку України відновив операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Цитата

"Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Водночас, незважаючи на відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, Нацбанк відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. Як зазначили, цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках.

Як і раніше, депозитарій Національного банку закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни.

Зміни затверджені постановою правління НБУ від 6 серпня 2022 року №173 "Про незастосування тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набирає чинності сьогодні, 7 серпня.

Нагадаємо

У січні-червні 2022 року обіг готівки у касах банків знизився на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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