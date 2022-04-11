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Депортируют, пытают и казнят: омбудсмен заявила, что уровень террора рашистами Мариуполя бьет все нацистские рекорды

Киев • УНН

 • 145667 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Уровень террора рашистами Мариуполя бьет все нацистские рекорды. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова и добавила, что действия рашистской армии в Мариуполе - это акт геноцида украинского народа, передает УНН.

Депортируют, пытают и казнят: омбудсмен заявила, что уровень террора рашистами Мариуполя бьет все нацистские рекорды

Детали

Как сообщила Денисова в Telegram, на сегодня, по информации мэрии города, подтверждены данные о 33 тысячах горожан, которых было принудительно депортировано в РФ и временно оккупированных районов Донецкой области.

При этом СМИ страны-агрессора, ссылаясь на источники в военных ведомствах РФ, рапортуют о более 700 тысяч людей, вывезенных оккупантами в России, из них более 131 тысяча - дети. Из Мариуполя за период войны вывезено 134 тысячи человек.

В оккупированных частях города сейчас идет жесткая зачистка мирных жителей, которая проводится при содействии местных коллаборационистов. Именно они передают оккупантам данные мариупольцев, в частности работников государственных учреждений и правоохранительных органов.

Свидетели сообщают, что рашистские гвардейцы и "кадыровцы" проводят незаконные аресты, задержанных подвергают пыткам и казнят за любое проявление проукраинской позиции.

Часть горожан попадает в фильтрационные лагеря, сейчас там находятся около 10 тысяч человек. Процедуры проходят медленно, ведь враг заинтересован в прикрытии своих позиций живой силой - мирными мариупольцами.

Не прекращаются обстрелы остатков жилых кварталов, в городе не утихают пожары.

Добавим

"Действия рашистской армии в Мариуполе - это акт геноцида украинского народа, в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьи 6 Римского статута Международного уголовного суда", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен также обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты преступления геноцида и военных преступлений РФ в Украине.

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