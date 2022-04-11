Депортують, катують і страчують: омбудсмен заявила, що рівень терору рашистами Маріуполя б’є всі нацистські рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Рівень терору рашистами Маріуполя б’є всі нацистські рекорди. Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова і додала, що дії рашистської армії в Маріуполі - це акт геноциду українського народу, передає УНН.
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Як повідомила Денісова у Telegram, на сьогодні, за інформацією мерії міста, підтверджено дані про 33 тисячі містян, яких було примусово депортовано до РФ та тимчасово окупованих районів Донецької області.
При цьому ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомствах РФ, рапортують про понад 700 тисяч осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. З Маріуполя за період війни вивезено 134 тисячі людей.
В окупованих частинах міста наразі триває жорстка зачистка мирних жителів, яка проводиться за сприяння місцевих колаборантів. Саме вони передають окупантам дані маріупольців, зокрема працівників державних установ та правоохоронних органів.
Свідки повідомляють, що рашистські гвардійці та "кадирівці" проводять незаконні арешти, затриманих піддають тортурам та страчують за будь-який прояв проукраїнської позиції.
Частина містян потрапляє до фільтраційних таборів, зараз там перебувають близько 10 тисяч осіб. Процедури проходять повільно, адже ворог зацікавлений у прикритті своїх позицій живою силою – мирними маріупольцями.
Не припиняються обстріли рештків житлових кварталів, у місті не вщухають пожежі.
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"Дії рашистської армії в Маріуполі - це акт геноциду українського народу, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила Денісова.
Омбудсмен також звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти злочину геноциду та воєнних злочинів РФ в Україні.