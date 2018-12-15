Денисова снова попросила разрешения ФСБ встретиться с украинскими моряками

"Я повторно обратилась к директору ФСБ РФ Александру Бортникову, с просьбой предоставить мне, как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, письменное разрешение для посещения украинских военнопленных моряков", - сообщила Денисова.



Она отметила, что также в очередной раз обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и готова встретиться с моряками в любое время.



"Также я направил обращение к Уполномоченному в РФ по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы и она помогла в организации и осуществлении моего визита к нашим ребятам", - говорится в сообщении.



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25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.



24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.