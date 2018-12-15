Денисова знову попросила дозволу ФСБ зустрітись з українськими моряками

"Я повторно звернулася до директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова, з проханням надати мені, як Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, письмовий дозвіл для відвідання українських військовополонених моряків", - повідомила Денисова.



Вона зазначила, що також вкотре звернулась до російського омбудсмена Тетяна Москалькової і готова зустрітись з моряками в будь-який час.



"Також я направила звернення до Уповноваженого в РФ з прав людини Тетяни Москалькової, щоб і вона посприяла в організації та здійсненні мого візиту до наших хлопців", - йдеться в повідомленні.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС на тлі загострень на Азові заявив про готовність посилювати підтримку України



25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.



24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.