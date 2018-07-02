Денисова призвала ЕС обратиться к Путину относительно пленников Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина просит европейские государства обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить всех пленников Кремля. Об этом во время круглого стола заявила омбудсмен Людмила Денисова, обращаясь к послам европейских государств, передает корреспондент УНН.
"Мы просим вас обратиться к Путину с призывами освободить всех политзаключенных, всех заложников. Это (должно - ред.) касаться не только Олега Сенцова, а всех пленников Кремля", - заявила Денисова.
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Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".