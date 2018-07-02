Денисова призвала ЕС обратиться к Путину относительно пленников Кремля

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 14989 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100997 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 116396 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136966 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143124 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180850 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156536 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143005 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130658 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 191253 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Денисова призвала ЕС обратиться к Путину относительно пленников Кремля

Денисова призвала ЕС обратиться к Путину относительно пленников Кремля

Киев  •  УНН

 • 4953 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина просит европейские государства обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить всех пленников Кремля. Об этом во время круглого стола заявила омбудсмен Людмила Денисова, обращаясь к послам европейских государств, передает корреспондент УНН.

"Мы просим вас обратиться к Путину с призывами освободить всех политзаключенных, всех заложников. Это (должно - ред.) касаться не только Олега Сенцова, а всех пленников Кремля", - заявила Денисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Список украинских узников Кремля передали генсеку ООН

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что в ходе предстоящей встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина будет подниматься тема "пленников Кремля".

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