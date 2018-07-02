Денісова закликала ЄС звернутися до Путіна щодо бранців Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна просить європейські держави звернутися до президента РФ Володимира Путіна із закликом звільнити всіх бранців Кремля. Про це під час круглого столу заявила омбудсмен Людмила Денісова, звертаючись до послів європейських держав, передає кореспондент УНН.
“Ми просимо вас звернутися до Путіна із закликами звільнити всіх політв’язнів, всіх заручників. Це (повинно — ред.) стосуватися не тільки Олега Сенцова, а всіх бранців Кремля”, — заявила Денісова.
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Раніше заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль відзначила, що під час майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна буде підніматись тема "бранців Кремля".