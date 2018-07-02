Денісова закликала ЄС звернутися до Путіна щодо бранців Кремля

“Ми просимо вас звернутися до Путіна із закликами звільнити всіх політв’язнів, всіх заручників. Це (повинно — ред.) стосуватися не тільки Олега Сенцова, а всіх бранців Кремля”, — заявила Денісова.

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Раніше заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль відзначила, що під час майбутньої зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна буде підніматись тема "бранців Кремля".